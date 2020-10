Lars And The Magic Mountain naar Doornroosje.

Na enkele jaren van opnames en tours met bands Go Back to the Zoo en St. Tropez, besloot de Amsterdamse muzikant Lars Kroon dat het tijd was voor iets nieuws. Hij droomde er al jaren van om een cult-achtige kunstband te vormen, waarin hij alles wat hij liefheeft in de muziek kon combineren. Denk aan droney vibes, grote klanken, ruimtelijk en symfonisch: nummers die aanvoelen alsof ze eeuwig door kunnen gaan.

Na alle nummers te hebben geschreven, begon Lars zijn muziekvrienden uit te nodigen in zijn studio in Amsterdam en voegde daar strijkers, blazers en zelfs een gospelkoor aan toe. Al snel werd het project nog groter dan hij zich had kunnen voorstellen. Het resultaat is een volledig album, geproduceerd en opgenomen door Lars.

‘Everything Looks Good From Here’ is een album over toewijding, eerlijkheid en bovenal: hoop. De albumtitel kan gelezen worden als een verzekerende, rustgevende boodschap van de ene wereld naar de andere. ‘Song For Sasha’ is geschreven voor Lars zijn zoon, toen hij nog niet geboren was.

Nu de wereld in brand staat tijdens de Corona-crisis, wilde Lars hem met dit nummer laten weten dat alles goed komt, want er ligt genoeg liefde op hem te wachten en je kunt je altijd nog wenden tot de mooie wereld van de muziek. Natuurlijk is deze boodschap ambigue, met ‘dingen’ die er op dit moment niet echt goed uitzien, dus het is niet toevallig dat Lars zich met zijn hoofd onder een steen op de albumhoes verbergt.

Op 3 december staat Lars And The Magic Mountain in Doornroosje.