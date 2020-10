Global Charming naar Doornroosje

Saaiheid is intens en zeuren is een kunst. Dat is het uitgangspunt van de post-punkband Global Charming uit Amsterdam. Op hun debuutalbum ‘Mediocre, brutal’ onderzoeken ze de geestdodende monotoonheid, van intens saaie dagelijkse routines. Hun nummers gaan over een uiterst middelmatig leven, opgesloten zitten in een kantoortuin en eeuwig getuur naar een computerscherm.

Het werkende leven wordt getypeerd door strenge kaders waarbij alles verantwoord en functioneel moet zijn. Hun album ‘Mediocre, brutal’ is een klaagzang over deze afgekaderdheid, omgedoopt tot een energieke muzikale act. Door de aanhoudende energie van repetitieve ritmes en eigenzinnige gitaargeluiden, wassen ze met scherpe schokken de dode smaak van automaat-koffie weg.

Teksten over bestek en nieuwe jassen worden gemengd met de cleane composities. Dit alles gekenmerkt door speelse synths en percussie. De band brengt een verademing voor iedereen die los wil komen uit het gevangenschap van het alledaagse. Op 13 november staat Global Charming in Doornroosje.