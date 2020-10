Cloudsurfers en Hey Team naar Doornroosje

Maandelijks lanceert Schuum een nieuwe oogst lokale artiesten in jouw favoriete café in Nijmegen. Schuum verwelkomt elke creatieveling met zelfgeschreven muziek: net uit de oefenruimte of met al een berg aan vlieguren. Hier ontdek je muziek van Nijmeegse bodem!

Deze keer met: Cloudsurfers is een gevaarlijk lekkere mix van zonnige surf en stevige punk. Manische gitaarpassages en grungy vocals worden voortgestuwd door een vlammende ritmesectie. CLOUDSURFERS mengt het onberekenbare van Pulp Fiction, het zweet van Oh Sees en de garagepop van Together Pangea: that’s a pretty fucking good milkshake!

Hey Team is een vierkoppige Indie band uit Nijmegen, met leden uit verschillende hoeken van de Nederlandse muziekscene. Van underground DIY bands die vrijwel overal getourd hebben, behalve op de maan, tot wat bekendere acts die op de radio te horen zijn geweest. Een onwaarschijnlijke samenkomst die zich verbindt door een voorliefde voor vuig gitaarwerk en catchy zangmelodieën. De opgetelde ervaring van bandleden in bijna iedere denkbare vorm van alternative muziek resulteert in hoekige, opzwepende liedjes waarin in ruimte wordt gelaten voor meezingbare zanglijnen.

Twee shows op 20 november in Doornroosje van het tweetal.