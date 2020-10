Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul Carrack.

Carrack, ook wel “The Man with the Golden Voice” genoemd, maakte midden jaren zeventig voor het eerst internationaal faam als tekstschrijver en bandlid van pubrock-formatie Ace. Daarnaast is hij sessiemuzikant bij The Pretenders, The Smiths, Roxy Music en Eric Clapton en bouwt hij sinds begin jaren tachtig aan zijn solocarrière. Bij het grote publiek is de nu 68-jarige Carrack vooral bekend als een van de leadzangers van de supergroep Mike and The Mechanics. Samen met onder meer Mike Rutherford (Genesis) scoorde hij wereldhits als ‘All I Need Is A Miracle’, ‘Over My Shoulder’ en natuurlijk ‘The Living Years’.

Met hitsingle ‘I Need You’ is zijn tweede soloalbum ‘Suburban Voodoo’ zijn doorbraak, waarna ook ‘One Good Reason’ (1987) goed scoorde met de single ‘Don’t Shed A Tear’ die de negende positie in de Billboard Hot 100 behaalde. Op ‘Groove Approved’ (1989) staat wellicht zijn grootste solo-hit in Nederland, ‘Dedicated’. Vanaf het begin van de jaren negentig richt Carrack zich, naast solowerk, ook weer op zijn werk als sessiemuzikant.

Hij heeft samengewerkt met BB King, Simply Red, Ringo Starr en Elton John, maar ook met Roger Waters en zijn megaproject ‘The Wall Live’ in Berlijn, waar 250.000 mensen op afkwamen. Daarnaast heeft Carrack door de jaren heen ook klassiekers voor anderen geschreven, zoals ‘How Long’ en ‘Love Will Keep Us Alive’ voor The Eagles.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Paul Carrack live @ Carré, Amsterdam (2017).