Aanstormend Zwols raptalent brengt nieuwe single

Zwolse rappers NESS en Zino Chavez hebben hun nieuwe track met bijbehorende clip getiteld ‘Parradox’ uitgebracht. Met deze productie willen ze de invloed van social media onder de aandacht brengen en jongeren inzicht geven in het verschil tussen de online en de offline wereld. Het doel is bewustwording én een ingang bieden het gesprek aan te gaan met jongeren.

Drillraps en wapenbezit

Online gebeurt er veel onder jongeren, met soms ook offline gevolgen. Zo was er in augustus een dodelijke steekpartij in Scheveningen die gelinkt wordt aan drill raps. Rapper NESS (24), zelf onlangs nog te zien op het hiphopplatform 101Barz: “Online zien jongeren alles, maar dan ook echt álles. Dus ook geweld, bedreigingen en criminele dingen zoals wapenbezit. Maar het is belangrijk dat je weet dat niet alles echt is wat je ziet. En dat ook zeker niet alles OK is, ook al zie je het heel vaak gebeuren op social. In bijvoorbeeld drill raps worden dingen genormaliseerd waar je als jongere juist ver weg van moet blijven. Geloof dus niet alles wat je op social media tegenkomt, let op de invloeden die jij binnen laat en probeer niet iemand te zijn die je niet bent. Leef volgens je eigen normen en waarden”

Online versus offline identiteit

Maar jongeren zien natuurlijk niet alleen geweld op social media. Het zijn vooral ook veel mooie en perfecte plaatjes die voorbijkomen. Rapper Zino Chavez (24): “Met dit nummer willen we jongeren een boodschap meegeven. Online lijkt het soms alsof iedereen alleen maar vrolijk en succesvol is. Op foto’s zie je allemaal afgetrainde lichamen voorbij komen. Maar je ziet niet wat er aan de achterkant gebeurt om dit plaatje te maken. Eigenlijk is alles wat je op social media ziet bewerkt en gemanipuleerd, het is maar een deel van de werkelijkheid. Dus laat het niet je eigenwaarde onderuit halen en blijf zelf nadenken”.

NESS en Zino Chavez

NESS en Zino Chavez, beiden afkomstig uit Zwolle, timmeren aardig aan de weg in de rapscene. NESS (24) is onder contract bij Sticks en was onlangs voor de tweede keer te zien bij het hiphopplatform 101Barz, een nieuwe EP is in de maak. Zino Chavez (24) produceert al muziek vanaf zijn 11e. In 2018 won hij de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop. NESS en Zino hebben voor deze productie de handen ineen geslagen omdat ze zoveel mogelijk jongeren willen bereiken met deze maatschappelijke boodschap.