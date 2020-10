27 oktober, de verjaardag van Simon Le Bon

Simon Le Bon, geboren op 27 oktober 1958, viert vandaag zijn 62e verjaardag. Le Bon is de leadzanger van Duran Duran, de band waarmee hij in de jaren ’80 een groot aantal hits scoorde, waaronder ‘Girls on Film’, ‘Hungry Like the Wolf’, de ballads ‘Save a Prayer’ en ‘Ordinary World’, ‘Is There Something I Should Know?’, ‘The Reflex’ (waarmee ze hun eerste #1 hit hadden in Nederland), ‘The Wild Boys’, en ‘A View to a Kill’, de titelsong van de gelijknamige James Bond film.

Buiten Duran Duran had Simon Le Bon samen met bandleden Nick Rhodes en Roger Taylor ook nog redelijk succes met de band Arcadia, de single ‘Election Day’ behaalde de 12 plaats in de Nederlandse Top 40.