Tweede reeks namen voor Exit 2021 aangekondigd

Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Sheck Wes, Honey Dijon, Paul van Dyk en Solomun komen naar het 20-jarig jubileum van Exit Festival. Het historische festival vindt in 2021 plaats van 8 t/m 11 juli in het Petrovaradin Fort in Novi Sad en maakt hiermee de tweede serie acts bekend.

Solomun, die we inmiddels wel een Exit veteraan kunnen noemen, zal een speciale 4-uurs set spelen. Ook Paul Kalkbrenner en Nina Kraviz zijn na hun eerdere shows weer present. Honey Dijon, geboren en getogen in house stad Chicago, maakt net als de New Yorkse rapper Sheck Wes haar debuut op het Servische festival. Zij voegen zich bij eerder aangekondigde artiesten als David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet en meer.

Meer dan 80 procent van de ticketkopers heeft besloten de entreetickets te behouden voor 2021, waaruit blijkt dat de waardering vanuit bezoekers groot is. Dusan Kovacevic, oprichter en CEO van het festival, zei hier het volgende over: “Exit heeft altijd al een groot aantal trouwe fans gehad, maar we werden overweldigd door het zeer hoge percentage van degenen die besloten het ticket te behouden voor het 20-jarig jubileum van aankomend jaar.”