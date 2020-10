Kris Kross Amsterdam strikt Emma Heesters en Bilal Wahib voor nieuwe single

DJ/productietrio Kris Kross Amsterdam bewijst met hun nieuwe single ‘Donderdag’ wederom garant te staan voor een heerlijke meezinger, waarop dé gangmakers van de Nederlandse muziekindustrie te horen zijn: Emma Heesters en Bilal Wahib.

Het nummer is een ode aan de donderdagavond, waarop de artiesten normaal gesproken altijd in hun favoriete stad te vinden waren. Nu staat deze avond vooral in het teken van chillen op de bank, waarvoor zij nu de ultieme soundtrack hebben geschreven met een toepasselijke 90’s feelgood vibe. De videoclip van het nummer verschijnt op vrijdag 23 oktober.

Kris Kross Amsterdam heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend met een serie Engels- en Nederlandstalige hits (o.a. ‘Sex’, ‘Whenever’, ‘Hij Is Van Mij’ en ‘Mij Niet Eens gezien’); in 2019 behaalde ze voor de eerste keer 1 miljard streams, een mijlpaal voor het trio. Eerder werkten ze al samen met grote sterren als Maan, Lil Kleine, Tabitha, Kraantje Pappie, Tino Martin en internationale artiesten als Conor Maynard, A Boogie Wit Da Hoodie en TY Dolla Sign.

Ze slaan nu voor de tweede keer de handen ineen met Emma Heesters, die ook te horen was op ‘Loop Niet Weg’, inmiddels goed voor 24 miljoen streams en een platina award. Emma heeft niet stilgezeten sinds haar deelname aan Beste Zangers. Het nummer ‘Pa Olvidarte’ met Rolf Sanchez was goed voor meer dan 45 miljoen streams en stond vijftig weken in de Top 40. Emma is momenteel genomineerd voor een MTV’s Best Dutch Act award en won vorig jaar de allereerste MTV Push award ooit voor aanstormend talent in Nederland. In mei bracht ze haar eerste solosingle uit, ‘Waar ga je heen’.

Bilal Wahib heeft zich in no-time opgewerkt tot één van de populairste zangers van Nederland. Met ‘Tigers’ behaalde hij een nummer 1-hit en is hij nog steeds de radio niet af te slaan. En dat blijft niet onopgemerkt; hij won recent de FunX Award voor ‘Next Best’ en momenteel is hij in de race om MTV’s Best Dutch Act te worden van 2020. Ook op acteergebied blijft zijn talent niet onopgemerkt; Bilal Wahib sleepte onlangs de Gouden Kalf voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’ in de wacht voor zijn rol in Paradise Drifters als Yousef.

“‘Donderdag’ ontstond op een donderdag in de huiskamer van Jordy. In een onvoorbereide Jam sessie schreven we de akkoorden, melodie en tekst van het refrein in de laatste uurtjes van een donderdagnacht. Het duet tussen Emma Heesters en Bilal Wahib wat hieruit voortvloeit vangt precies het gevoel van verlangen naar elkaar, waar je na een lange werkweek zo naar kunt smachten!”

– KKA

“Ik vind het onwijs leuk om na het succes van ‘loop niet weg’ de handen weer ineen te slaan met Kris Kross Amsterdam! Ik krijg er een hele goede old skool vibe van. Een sound waar ik vroeger ook veel naar luisterde en die ik nu samen met Bilal Wahib en de mannen van KKA weer heb teruggebracht.”

– Emma Heesters

“‘jij bent donderdag van mij..’ zat meteen leip in mijn hoofd toen ik deze track voor de eerste keer hoorde. Ik wist dat dit hoe dan ook een succes moest gaan worden. Een dikke S/O naar Emma, we hebben het duet gek gekilled! En even een bericht aan al mijn strijders, vergeet de clip niet te checken, want die gaat kwijt! Geniet ervan tijgers!”

– Bilal Wahib