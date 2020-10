Hoe muziek ons goksucces beïnvloedt

We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Muziek is gewoonweg niet meer weg te denken in onze samenleving. Het wordt gezien als een element voor blijdschap en dans, maar er gaat veel meer schuil achter de compositie van diverse geluiden en gitaarsolo’s.

Muziek voor het brein

De muziekindustrie wordt al jaren gekoppeld met diverse marketeers die de verkoop van bepaalde producten willen stimuleren. We komen het vrijwel dagelijks tegen en het bekendste voorbeeld is wanneer we een restaurant bezoeken. Hier zal geen rock and roll door de speakers blazen, maar eerder rustgevende klanken om de gast op zijn gemak te stellen.

Ook de snelheid en het geluidsniveau van de muziek kan onbewust in ons brein iets triggeren. Denk maar eens aan grote evenementen waar bijna iedereen aan het dansen is, terwijl zachte klassieke muziek vaak wordt geassocieerd met het oprakelen van een verleden emotie.

Het casino en de muziek

Menige land-casino’s gebruiken allemaal dezelfde kenmerken om de speler zolang mogelijk in het huis te houden. Zo zul je geen klok aantreffen en wordt er bijvoorbeeld alleen met fiches gespeeld in plaats van echt geld. Daarnaast worden er lucratieve promoties uitgegeven, plus zijn de nodige licht en geluidservaringen aanwezig.

Vooral het laatste gegeven is uiterst interessant. Zodra je een casino binnenwandelt ervaar je meteen de verschillende geluiden en flitsende gokkasten. Iedere gokkast heeft zijn eigen thema waar bepaalde deuntjes mee samenhangen.

Een verliesbeurt zal namelijk niet zo luid worden gepresenteerd, tegenover het behalen van een jackpot. Gokkers hebben een constant verlangen naar dat geweldig geluidsfragment, om voor even ‘The King’ van het casino te zijn.

Er is veel studiewerk achter de schermen verricht om de juiste toon en zijn impact te begrijpen voordat het in een gokkast werd geplaatst. Irriterende, zoemende en nare geluiden brachten namelijk de speler verder weg van de fruitmachine, waar simpele en opliftende muziekdeuntjes de gokker langer liet spelen. Daarom gebruiken tegenwoordig de beste online casino’s dezelfde strategie.

De online gokmarkt

Natuurlijk is het land-casino niet te vergelijken met een online casino. De sfeer is anders en bij een eventuele grote winst van een jackpot zal heel het casino jouw richting op kijken. Toch kan het succes op gokkasten worden beïnvloed door het afzonderlijke muziekdeel waar de kast mee samenhangt.

Ben je een persoon die regelmatig het online casino bezoekt en niet warm of koud wordt van de bliepjes en piepjes, dan bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om een koptelefoon te nemen. De muziek wordt op deze manier helemaal door jezelf gekozen om je gemoedstoestand op te beuren. Het is gebleken dat hartslag en het energiepeil op deze manier wordt gestimuleerd en daarom zal je het spel prettiger ervaren.

Conclusie

De meeste online casino’s hebben een persoonlijke muziekkeuze gemaakt om het land-casino gevoel te evenaren. Het blijft een moeilijke opgave om hierin de juiste keuze te maken, toch zijn we ervan overtuigd dat muziek wel degelijk de speler op verschillende casinospellen kan beïnvloeden. Daarom kunnen we muziek toevoegen als een nieuwe strategie om de speler binnen de casino-muren te houden.