Carrie Underwood – My Gift

Carrie Underwood, de country-pop zangeres die afkomstig is uit Oklahoma, begon haar carrière met haar deelname aan American Idol in 2005 waarbij ze met haar single ‘Inside You Heaven’ het talentenprogramma won. Underwood bracht daarna met platina bekroonde albums zoals ‘Some Hearts’, ‘Carnival Ride’, ‘Blown Away’, ‘Storyteller’ en ‘Cry Pretty’ uit. Die albums bekroonde haar als de enigste vrouwelijke country artiest met de grootste openingsweek in de Amerikaanse hitlijsten. Haar carrière bracht haar ook 7 Grammy’s, 5 CMA awards, uitverkochte concerten en tot op heden een optreden in Nederland.

Haar vorige albums zijn geïnspireerd op de genres: country, pop en christelijke muziek. Carrie vond echter dat het na de Cry Pretty 360 Tour tijd was voor haar droom: het uitbrengen van een kerstalbum. “Het is belangrijk tijdens dit project om te focussen op de betekenis van kerstmis. Het is een moeilijk jaar voor iedereen, voor mij de grootste realisaties inspireren mij tijdens de moeilijke tijden en dat het ons meer dankbaar maakt.”, aldus Carrie Underwood.

Op dit album heeft ze samengewerkt met grote muzikanten waaronder Greg Wells, bekend van zijn werk met Adele, Pink en haar eerdere samenwerkingspartner Keith Urban. David Campbell die verantwoordelijk is voor het orkest op het album, heeft al eerder samengewerkt met Beyoncé, Michael Jackson en Campbells eigen zoon Beck.

Op ‘My Gift’ staan echte kerstklassiekers op zoals ‘Silent Night’, ‘Mary, Did You Know’’ en ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’. Deze klassiekers zijn mooi verhuld met een orkest en haar mooie stemgeluid. Underwood’s stem is voortreffelijk in het speciaal voor dit album geschreven ‘Let There Be Peace’, waarbij ook een gospelkoor aan te pas komt. ‘Sweet Baby Jesus’ is een nummer dat een mooie boodschap heeft, waar Underwood ook om bekend staat met haar teksten. De eerste samenwerking, ‘Little Drummer Boy’ is met haar zoontje Isaiah Fisher; als trotse moeder is het voor Carrie vanzelfsprekend het beste nummer op het album. De andere samenwerking, ‘Hallelujah’ met John Legend, is waar de stemmen elkaar completeren in een mooi geheel.

Het album is een samenvatting van echte kerstklassiekers en speciaal voor dit album geschreven nummers. Carrie Underwood heeft zich bewezen om vocaal weer een andere koers in te slaan dan op haar vorige albums. ‘My Gift’ bestaat uit nummers die helemaal niets afdoen van het countrygenre dat haar groot maakte. Ze is meer dan countrymuziek, dat heeft ze met dit album vocaal, instrumentaal en tekstueel bewezen. Het album voelt aan als liefde, geluk en blijdschap. Dat is ook wat Carrie Underwood eerder uitsprak als introductie naar het album toe. En dat zijn de ingrediënten die wij momenteel nodig hebben in deze moeilijke tijden. (8/10) (Capitol Nashville)