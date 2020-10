Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Oasis.

De Britse rockband Oasis gaf in het kader van hun ‘Don’t Believe the Truth’ tour in 2005 een optreden in de Tweeter Center te Boston, USA. De ‘Don’t Believe the Truth’ tour bracht de band naar 25 landen, ruim 3,2 miljoen fans bezochten de 113 concerten. Tijdens deze show – die ruim een uur duurde – bracht Oasis hits als ‘What’s The Story, Morning Glory’, ‘Wonderwall’ en natuurlijk ‘Don’t Look Back In Anger’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Oasis live @ Boston, USA (2005).