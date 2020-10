Keith Urban – The Speed of Now, part 1

In mei van dit jaar werden de fans van Keith Urban getrakteerd op een klein voorproefje van zijn 11e studio album. De Australische zanger, die geboren is in Nieuw-Zeeland, geeft in het promo filmpje aan dat de titel voor het album in oktober van 2019 tot hem kwam. Hij vond het toepasselijk omdat het leven letterlijk voorbij vliegt. Tijdens de coronapandemie heeft de titel uiteraard een hele andere lading gekregen gezien onze perceptie van tijd en de invulling daarvan veranderd is.

Het album trapt af met de door banjo gedreven samenwerking tussen Urban, nieuwkomer Breland en Chic legende Nile Rodgers: ‘Out The Cage’. “In sommige opzichten gaat Out The Cage over de quarantaine en lockdown. Maar het gaat ook over allerlei andere tegenslagen zoals banen met geen uitzicht op de toekomst, slechte relaties. Eigenlijk over alles waar we in terug gehouden worden en ons niet kunnen ontplooien”, aldus Urban. “De negativiteit en onzekerheid die ons tegenhoudt, dat is allemaal onderdeel van dit nummer. Uiteindelijk gaat het over jezelf bevrijden van deze restricties en hoe dat voelt.”

‘Out the Cage’ is niet de enige samenwerking die op de plaat terecht is gekomen. De samenwerking met P!nk, ‘One Too Many’ heeft het zelfs tot TopSong van de week geschopt.

Onder anderen ‘Live With’, ‘Soul Food’ en ‘Tumbleweed’ vallen meer in het country genre, ‘Superman’ en ‘Say Something’ zijn daarentegen weer meer pop. Op ‘Forever’ laat Urban zijn gitaar lekker scheuren, en op ‘Change Our Mind’ heeft hij een meer subtiele plek voor de gitaar ingeruimd met hemelse riffjes. Het voor zijn vrouw Nicole Kidman geschreven ‘Ain’t Like A Woman’ heeft dan weer een meer bluesy feel over zich. Al met al dus een album voor ieder wat wils.

Het album sluit af met twee uitvoeringen van ‘We Were’. Als een extraatje na de single versie staat ook de duet versie met medeschrijver Eric Church op het album.

“Een groot deel van deze plaat – zeker een derde er van – had er waarschijnlijk niet geweest als we niet in deze pandemie terecht waren gekomen”, geeft Urban aan tijdens een interview bij CBS Sunday Morning. “Ik had zo’n 70% van de plaat gereed dus de rest van de nummers is tot stand gekomen tijdens en vanwege deze tijd.” Niet geheel verrassend zijn er nog geen details over een ondersteunende tour voor dit album bekend. Al geeft Urban wel aan dat er gekeken wordt naar opties voor concerten waarbij de onderlinge afstand gewaarborgd kan worden. ‘The Speed of Now, part 1’ is een zeer divers album dat niet alleen onder de noemer country valt, maar ook makkelijk in de pop hitlijsten past. (7/10) (Hit Red & Capitol Records Nashville)