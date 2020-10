A.A. Williams brengt ‘Songs From Isolation’

Op 12 februari brengt A.A. Williams ‘Songs From Isolation’ uit, een album vol covers. Het project begon in maart, op het moment dat de lockdown in de UK in ging.

A.A. Williams koos nummers uit de suggesties van fans en creëerde een videoserie waarbij ze de tracks instrumentaal stripte en presenteerde vanuit haar huis in Londen. Het album volgt haar debuutalbum ‘Forever Blue’ op, dat afgelopen juli uitkwam en fantastische recensies kreeg. Op ‘Songs From Isolation’ staan covers van onder andere Pixies, Nick Cave, Radiohead en Nine Inch Nails.

De eerste single ‘Lovesong’ is een cover van The Cure en luister je hieronder.