19 oktober, de verjaardag van George McCrae

George McCrae, geboren in West Palm Beach, Florida op 19 oktober 1944 viert vandaag zijn 76e verjaardag. We kennen de Amerikaanse soul en discozanger vooral van zijn uit 1974 daterende wereldhit ‘Rock Your Baby’, dat in veel landen de nummer één positie behaalde. Als gezegd zag George voor het eerst het daglicht in Florida, en was het tweede kind uit een gezin van negen. Pa was politieagent, Ma zong in het kerkkoor, waar hij als 6-jarige voor het eerst zijn muzikale talent toonde. Als scholier zat hij in een aantal bandjes, waaronder The Jivin’ Jets en The Fabulous Stepbrothers. Begin jaren ’60 tekende hij bij de marine alwaar hij Gwen Mosley ontmoette, de latere Mevrouw McCrae.

Toen George na 4 jaar afzwaaide besloot hij om The Jivin’ Jets nieuw leven in te blazen, dit keer met Gwen als toevoeging. Kort daarop besloten ze om samen verder te gaan en stapten ze uit de band. George schoof Gwen een trouwring om en ze waren in de korte tijd dat ze opgetreden hadden onder de aandacht van een platenmaatschappij gekomen, die ze een contract lieten ondertekenen. Helaas behaalden ze niet het beoogde succes en George besloot om de muziek vaarwel te zeggen en te gaan studeren. Ook nam hij de taak als manager van zijn vrouw Gwen op zich die een solo carriére was gestart. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en twee jaar later besloten George en Gwen om de (muzikale) draad weer op te pakken.

Twee bandleden – Richard Finch en Harry Wayne Casey (KC) – van de toendertijd nog onbekende band KC and the Sunshine Band hadden begin 1974 het nummer ‘Rock Your Baby’ op papier gezet. Vanwege het feit dat de vocale kwaliteiten niet hoog genoeg waren voor het nummer en ze zelf net een single uitgebracht hadden, besloten ze om het in de kast te leggen. In eerste instantie hadden ze het idee om het door Jimmy “Bo” Horne of door George’s vrouw op de plaat te laten zetten, ware het niet dat George in de studio aanwezig was en ze hem het nummer lieten zingen. Zo geschiedde. ‘Rock Your Baby’ werd wereldwijd een enorme hit, ook in ons land prijkte het aan de top van de hitparade.

Het blad Rolling Stone bekroonde ‘Rock Your Baby’ met de titel van “Best song of 1974” en George ontving een Grammy-nominatie in de categorie beste mannelijke R&B-zanger, maar de eer ging dat jaar naar Stevie Wonder. Na het onverwachte succes van ‘Rock Your Baby’ slaagde George er niet in om een waardige opvolger te scoren. In de V.S. had hij nog wel een paar kleine hitjes, maar ze deden het niet goed genoeg in de hitparade aldaar. Aan deze kant van de oceaan lukte het George om met ‘I can’t leave you alone’ nog een top tien hit te scoren – het nummer piekte hier in Nederland op de 9e plaats – maar dat was gelijk zijn laatste. Drie jaar na zijn korte succesperiode scheidde hij van Gwen, kort daarop huwde hij voor de tweede keer en besloot om in Canada te gaan wonen. Het ging hem daar niet voor de wind, zijn tweede huwelijk strandde ook en hij moest zich failliet laten verklaren.

In de vroege jaren ’80 besloot George om de muziek weer af te zweren en had hij baantjes als portier in een hotel en werkte hij ook nog in een supermarkt. Wederom kon hij het toch niet laten en bracht hij in 1984 het album ‘One Step Closer’ en de gelijknamige single op de markt. In de V.S. deed zijn comeback niet zoveel, dit in tegenstelling tot Europa, alwaar hij er een bescheiden hitje mee had. In 1986 overleed de zanger-acteur Gordon MacRae aan kanker, de media dachten dat het om George ging. Door deze fout liepen de optredens terug omdat men dacht dat hij een nep George McCrae was, een imitator dus. Mede door dit feit en doordat zijn populariteit in Europa groeiende was, besloot hij om vanaf dat moment tournee’s in Europa te gaan houden. In 1988 vestigde hij zich in Nederland en trad hij in het huwelijk met het Nederlandse model Yvonne Bergsma. Dit huwelijk houdt tot op de dag van vandaag nog steeds stand. George nam nog een paar albums op, in 2016 verscheen zijn laatste wapenfeit ‘Love’, deze deden weinig tot niets in de hitparades. Zijn optredens zijn nog wel succesvol.