Maxïmo Park komt met nieuw album ‘Nature Always Wins’

Maxïmo Park brengt op 26 februari 2021 hun nieuwe album ‘Nature Always Wins’ uit. Het album komt als een soort onderzoek waarbij de identiteit van de band en dat van de mensheid als geheel centraal staat. De titel van het album is een knipoog naar het beroemde debat over ‘nature’ en ‘nurture’.

In ‘Nature Always Wins’ wordt besproken of verandering mogelijk is onder invloed van tijd, perspectief en omgeving of dat we voorbestemd zijn om gebonden te zijn aan onze eigen genetica. “Who are we, who do we want to be, and do we have any control over it?”

Luister hieronder naar de nieuwe single ‘Baby, Sleep’, één van de meest catchy tracks die Maxïmo Park tot dusver uitgebracht heeft.