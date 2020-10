De gevoelige prikkeling van Patches

Lotte Lauwers voelt zich thuis in Patches. Hierin kan ze zichzelf zijn, haar sfeer bepalen, haar beeld neerzetten. Een sfeerbeeld van spanning, melancholie en sensuele prikkeling. Maar ook onderhuidse onzekerheid en zelfs wanhoop. Verschillende kanten van dezelfde vrouwelijke medaille. Het levert spannende muziek op, waarbij de luisteraar, en kijker, zichzelf onbewust confronteert met zijn of haar eigen gevoelsgrenzen.

De Vlaamse Lotte oogt rustig, een beetje verlegen zelfs. “Ik ben van mezelf inderdaad wat introvert. Maar in mijn muziek en op het podium kan ik helemaal loskomen. Dan is er mijn alter ego die haar emoties kwijt kan.” Naast Patches had ze het project Mermaid en heeft ze nog steeds Sweats. “Sweats is met vier muzikanten met elk een scherp randje. En als we samen spelen vult dat elkaar dat geweldig aan. Maar Patches is vanuit mijzelf.” Sinds twee jaar werkt ze daarin samen met Aram Santy. “We hebben elkaar op PXL-Music Hasselt leren kennen. We waren jaargenoten; Hij studeerde elektronica, ik zang.” Toen waren ze nog niet direct grote vrienden, “maar we zijn ontzettend naar elkaar toe gegroeid en nu delen we alles met elkaar.” Maar Lotte is duidelijk over de rolverdeling: “Patches is wel echt míjn project. Daarin kan ik mezelf, mijn gevoel, helemaal kwijt; Bijna als een soort therapie.” Een therapie waarin gevoel en sfeer heel belangrijk zijn, in tekst, zang, arrangementen en instrumentaties. Dit wordt nog verder nog ondersteund door Leen Hoogmartens, verantwoordelijk voor het artwork, zoals de sfeervolle video’s en foto’s. “Ik ken haar al heel lang en zij kent mij door en door. We werken met moodboards en zoeken naar beelden die mijn gevoel kunnen verwoorden.”

De beeldvorming is bij Patches heel belangrijk. In de video’s, foto’s, de zang, de teksten, ondersteund door de elektronica van Aram. Sensueel, prikkelend. Ritmes als een hartslag, rode belichting, Lotte luchtig gekleed. Het totaalbeeld is een beeld van haarzelf, van Lotte Lauwers, een jonge vrouw in 2020. “Ik heb zeker ook een mening over het beeld van vrouwen in het algemeen, zoals vrouwenrechten en MeToo. Ik ben alleen niet zo goed in het verwoorden daarvan en houd het liever dicht bij mijzelf. En bij mijn muziek, waarin ik mij het beste kan uitdrukken.”

Bij het beluisteren van een nummer als ‘Hot Enough’, en zeker ook het bekijken van de video, word je snel meegezogen in de het beeld dat Patches bewust wil neerzetten. “Ik wil een sfeerbeeld van de vrouwelijke sensualiteit, maar ook de tegenstrijdigheden, onzekerheden, verwachtingen, waarmee je als vrouw te maken hebt: “Am I hot enough for you? Am I sensual enough?”, klinkt het wanhopig en onzeker. Haar stem is prikkelend, uitdagend, maar schreeuwt ook om erkenning, hoop, geloof. Maar dit beeld is natuurlijk ook een persoonlijk beeld, een perceptie van de kijker, de luisteraar. En die trekt de dunne lijn tussen sensueel en seksueel, tussen smaakvol en vulgair op zijn of haar eigen plaats. “Ik heb wel gehoord dat sommigen vinden dat ze het beeld op een andere manier zouden verwoorden of tonen, maar ik heb geen negatieve reacties.” Het is ook mooi, en knap, om te zien dat een vrij introverte Lotte zo haar emoties en gevoelens durft te tonen. “Voor mij is de muziek een manier om hiermee om te gaan. Het is heel belangrijk voor me.” Ze speelt van oudsher piano, waarop ze ook haar nummers componeert ”maar op het podium zing ik alleen maar. Ik wil me helemaal richten op de zang en de emotie die ik daarin wil leggen.“

Binnen België is Patches’ geluid vrij uniek te noemen. ”Ik zit hier in Gent en ken hier heel veel bands en muzikanten. Maar het is niet zo dat ik Patches kan vergelijken met andere bands van hier.” Haar inspiratie zit dan ook in het buitenland. “Sade, zo’n sterke vrouw met prachtige nummers, en al zo lang. En Lana Del Rey natuurlijk; een fantastische zangeres, en ook dichteres.” En al fantaserend: “met haar zie ik wel een wals voor me, samen ons verhaal vertellend, langs elkaar, met elkaar, zacht rood belicht…”. Lana Del Rey en Sade belichamen voor Lotte de vrouwelijke energie, net als Grimes en FKA Twigs. “Sterk en meer op het gevoel, de onderbuik. Terwijl de wereld nu meer wordt geleid door de mannelijke energie, de ratio, het hoofd. Maar gelukkig zit in iedereen zowel mannelijke als vrouwelijke energie.”

Energie die ze zelf omzet in haar singles, waarvan ze er nu drie heeft gedropt. “Deze komen ook op twee nieuwe EP’s die binnenkort verschijnen.” De eerste, ‘Hot enough’ trapt af op 26 oktober. “De vijf nummers zitten midden in de storm van emoties die ik heb doorgemaakt. Ze zijn dan ook best heftig”. Daarna komt dan de EP ‘Silver Foxes’, genoemd naar de single die ze in mei al heeft gedropt. “Hoewel hier ook heftige nummers op zullen staan, is het meer vanaf een afstand beschouwd, niet meer midden in die storm.” Een knappe creatieve keuze. En ook een begrijpelijke als je de beide titelnummers na elkaar beluistert. “Ik hoop dat het jou ook raakt, dat het niet alleen een therapie voor mij is.”

Lotte Lauwers is Patches, is haar sfeer, is haar beeld. Een sfeerbeeld dat oppervlakkig gezien alleen maar prikkelt, maar onderhuids zoveel meer biedt. Een confrontatie met je eigen gevoel. Een gevoelige prikkeling die niet alleen je sensualiteit prikkelt, maar ook je gevoel van waarden, je gevoel als vrouw, als man, als mens. De gevoelige prikkeling van Patches.

Foto’s (c) Leen Hoogmartens