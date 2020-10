Shira Yaacobi – Human

De in Jerusalem geboren Shira Yaacobi is een kunstenares in hart en nieren. Een singer-songwriter met een unieke stijl, bestaande uit een mix ​​van pop, soul en rockmuziek. Shira is gevoelig, zacht maar toch heeft ze een diepe en krachtige stem die een sterke handtekening achterlaat op elk nummer.

Tot nu toe heeft Shira enkele singles uitgebracht, waaronder ‘Keren or’, ‘onot, ‘oshe li tov’. Nu is haar nieuwste single uit, ‘Human‘, haar eerste single in het Engels. Een nummer dat gaat over liefde, mensen met meer empathie te moeten gaan bekijken vanuit een minder veroordelend standpunt.

“Empathy is one of the most important human quality that we have don’t forget – in the end of the day, we are all experiencing – love, sadness, failure, fear… We all have hopes and dreams and the desire to love and to be loved.” – Shira Yaacobi