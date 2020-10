Sven Hammond komt naar Fifth

Al 14 jaar een begrip in het (internationale) live-circuit en ook anno 2020 continueert Sven Hammond als een oerdegelijke band, wars van trends en conventies. Rock, soul, blues én de stomende, ronkende spugende, krakende en bedwelmend lekkere Hammond orgel-sound van opperbaas Sven Figee; Sven Hammond klinkt altijd vertrouwd en verveelt nooit!

In het voorjaar komt de nieuwe plaat uit, een album met eigenzinnige arrangementen van de muziek van jazz-legende en grote inspiratebron Thelonious Monk, aangevuld met spannende raps van de creme de la creme van de Nederlandse rap-scene.

Mensen entertainen staat centraal en met intussen honderden live-shows op hun naam is dat aan Sven Hammond ook wel toevertrouwd. Recent heeft de band haar basis verder verbreed met tours in Spanje, Zwitserland, Duitsland (Rock Palast!) en Slovenie, maar staat dus ook ‘gewoon’ in onze fijne concertzaal van Fifth. Sven Hammond speelt overal en is van iedereen. What you see is what you get!

Sven Hammond staat op 25 april in EIndhoven op het podium van Fifth.