Bongeziwe Mabandla komt naar de Altstadt

Bongeziwe Mabandla laat traditionele en moderne muzikale invloeden versmelten in vindingrijke afro-folknummers. De zanger en gitarist groeide op aan de Oostkaap van Zuid-Afrika, maar verhuisde later naar Johannesburg om te werken aan zijn carrière. Ondanks deze verandering bleef hij zingen en schrijven in het Xhosa, zijn moedertaal. In 2017 maakte hij indruk met zijn tweede album Mangaliso (‘Wonder’), waarmee Mabandla een South African Music Award (SAMA) won. Nu is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn nieuwe benadering van Afrikaanse muziek ook wereldwijd gehoord wordt.

Bongeziwe Mabandla komt op 20 april naar de Altstadt in Eindhoven.