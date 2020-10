Luke Slater geeft twee shows in de Effenaar

Luke Slater is een van techno’s meest vernieuwende raadsels die zich in de loop van zijn uitgebreide carrière van meer dan 25 jaar door de varianten van het genre heen bewegen. Een van Slater’s meest gevierde aliassen, ‘The 7th Plain’ kwam in het midden van de jaren ’90 tot zijn recht. In een periode waarin hij zo ver mogelijk alle kanten op ging, gingen Slater’s ambient techno-albums als ‘The 4 Cornered Room’ en ‘My Yellow Wise Rug’ zeker over het verkennen van de diepe ruimte van de verbeelding.

Meer recentelijk bracht Ostgut Ton’s sublabel A-Ton ‘Chronicles I-III’ uit, een driedelige speciale vinyl editie met eerder uitgebracht materiaal en nog niet eerder uitgebrachte toekomstige klassiekers, samengesteld voor de eeuwigheid.

The 7th Plain release’s vertegenwoordigt nog steeds een aantal van de meest emotioneel intense muziek die ooit uit de technowereld is gekomen. Of het nu gaat om een percussieframe of om een vegende nevel van een verdwenen geluid, de synthesizers van Slater zingen de verhalen van ruimtereizigers op een meeslepende en prachtige manier.

Nu in de lelijkheid van een pandemie, heeft Slater zijn dromerige planetariumfantasieën verjongd. Tijdens de lockdown ontstond het hoopvolle idee om een nieuwe multidisciplinaire The 7th Plain voorstelling te creëren, en in samenwerking met twee getalenteerde moderne dansers uit Berlijn komt een lang gekoesterde wens voor Slater in vervulling.

Aangezien de Corona-regelgeving het aantal deelnemers beperkt, zijn er op 29 november twee shows gepland in de Effenaar in Eindhoven. De eerste om 19.00 uur en de tweede om 21.00 uur, allemaal georganiseerd volgens de nationale richtlijnen.