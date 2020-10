15 oktober, de verjaardag van Barry McGuire

Barry McGuire, bekend van zijn grote hit ‘Eve of Destruction’, viert vandaag zijn 85e verjaardag. McGuire is geboren op 15 oktober 1935 in Oklahoma City, Oklahoma, hij verhuisde als klein 2-jarig jochie naar Californië. Op 16-jarige leeftijd ging hij bij de marine, 10 maanden later werd hij ontslagen omdat hij te jong was. Na werkzaam geweest te zijn als visser en pijpfitter werd hij zanger in een café. In 1961 bracht hij zijn eerste single uit getiteld ‘The Tree’, deze single was geen succes.

In juli 1965 nam hij het protestlied ‘Eve of Destruction’ op, een nummer geschreven door P. F. Sloan. Diverse artiesten namen het nummer op, de meest bekende uitvoering is die van McGuire. De band die McGuire begeleidde bestond uit een aantal uit Los Angeles afkomstige sessiemuzikanten, te weten: P. F. Sloan op gitaar, Hal Blaine (van Phil Spector’s ‘Wrecking Crew’) op drums, en Larry Knechtel op de basgitaar. Het nummer werd eerst in een ruwe versie opgenomen waarvan het niet de bedoeling was dat deze versie uit zou komen. Een kopie van de opname kwam terecht bij een DJ, die het begon uit te zenden. McGuire’s “ruwe” versie van ‘Eve of Destruction’ werd direct een hit, waardoor de gepolijste versie nooit opgenomen is.

In de jaren ’80 besloot Barry om de muziek de rug toe te keren en verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland. In de jaren ’90 keerde hij terug naar de V.S. en bracht samen met Terry Talbot – als Talbot McGuire – een viertal albums uit in de periode 1996 en 2000. In 2013 stond de goedlachse veteraan op 10 oktober voor een eenmalig afscheidsconcert in Aalsmeerderbrug. Voor deze gelegenheid bracht hij een gast mee; John York, voormalig lid van The Byrds.