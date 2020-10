Joep Beving naar 013

Al sinds jonge leeftijd is Joep Beving achter de piano te vinden. Eerst richtte Joep zich op het raken van zoveel mogelijk noten per minuut, maar toen hij de piano van zijn grootmoeder erfde bracht dit ook een verandering in stijl met zich mee. Al snel vormde er zich minimale stukken muziek die Joep zelf omschreef als “Simple music for complex emotions”.

Een schot in de roos, want deze composities zorgden ervoor dat hij werd getekend op het vooraanstaande klassieke label Deutsche Grammophon. Inmiddels is Joep Beving één van de meest beluisterde klassieke pianisten ter wereld. In 2019 bracht hij zijn meest recente album ‘Henosis’ uit. In 013 kan je jezelf deze avond laten meevoeren door zijn minimalistische pianospel.

Op 6 december staat Joep Beving in 013 in Tilburg voor een optreden. Uiteraard volgen we bij dit concert alle maatregelen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend en zal, indien dat nodig is, het beleid aangepast worden aan de nieuwe maatregelen. Door een ontheffing binnen onze veiligheidsregio, mogen wij gelukkig meer dan 100 personen ontvangen, maar de setting zal, mede door het beperkte aantal gasten, intiemer zijn dan ooit. De zaal, ingedeeld in setjes van 2 stoelen met een tafeltje, vormt een uniek decor. Vanwege deze opzet is er een beperkt aantal solotickets verkrijgbaar, de rest van de tickets zijn duotickets.