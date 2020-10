Brockhampton in 2021 naar 013

Brockhampton, ‘The best boyband since One Direction’, komt na een vette mainstage show op WOO HAH! 2019 terug voor een exclusieve Nederlandse show in 013. De Amerikaanse groep is gevormd door het online forum ‘KanyeToThe’ en beschrijft zichzelf als een Boyband. Het collectief bestaat uit vocalisten, maar ook creatievelingen die bouwen aan de status van Brockhampton.

De groep maakte hun debuut in 2017 met het album ‘Saturation’, gevolgd door ‘Saturation II’ en ‘III’ Dit leverde ze een platendeal op bij RCA Records. Een paar jaar later haalden ze #1 plaats van de Billboard 200 Chart met hun vierde album. Ondertussen is hun vijfde album ‘Ginger’ alweer uit en die brengen ze deze avond live naar 013, met hits als ‘No Halo’, ‘Boy Bye’ en ‘Pray Right’.

Het collectief Brockhampton komt op 12 mei naar 013 voor een exclusieve Nederlandse show rond hun nieuwe album ‘Ginger’.