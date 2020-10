Sóley naar Bitterzoet

Geïnspireerd door Scandinavische acts zoals Sigur Rós en Múm, begon Sóley als tiener met het leren van de piano. Dit zorgde ervoor dat zij in 2007 piano en compositie kon studeren aan de kunstacademie. Gedurende haar studie kon ze ook veel samenspelen met artiesten als Seabear en Sin Fang.

In 2010 bracht de zangeres haar eerste solo EP uit, genaamd ‘Theater Island’. Dit volgde zij snel met haar debuutalbum genaamd ‘We Sink’. Maar voordat ze haar tweede album ‘Ask The Deep’ uitbracht, heeft zij zich drie jaar gefocust op touren door Europa en het schrijven van ‘Krómantík’, een EP met acht solo pianostukken.

Nu is er een album met Sin Fang en Örvar Smárason, en is ze klaar in 2021 haar nieuwste solo-album uitbrengen, gevolgd door een Europese tour.

Sóley staat op vrijdag 12 november 2021 in Bitterzoet, Amsterdam.