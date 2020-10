Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Cliff Richard.

Cliff Richard wordt vandaag 80 jaar. Om dit heuglijke feit te vieren bieden wij van Maxazine jullie vandaag een concert aan dat de zanger gaf in het Belgische Luik. Tijdens de show die Sir Cliff daar gaf, onder begeleiding van The Shadows, waren een aantal hits te horen waaronder ‘Do You Wanna Dance’, ‘Dancing Shoes’, ‘Lucky Lips’, ‘The Young Ones’, ‘Bachelor Boy’, ‘Constantly’, ‘Maria No Mas’ en ‘We Say Yeah’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Cliff Richard live @ The Forum, Liège, Belgium (1964).