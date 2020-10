14 oktober, de verjaardag van Cliff Richard

Vandaag viert Cliff Richard zijn 80e verjaardag. Cliff is geboren op 14 oktober 1940 te Lucknow, India als Harry Roger Webb. In de 50’s was hij gefascineerd door Elvis Presley. Hij werd zanger bij de Dick Teague Skiffle Group en begon enkele maanden later met drummer Terry Smart en gitarist Norman Mitham zijn eigen groep de Drifters. Met deze band trad hij op in de omgeving van Hertfordshire en later in Londen. In Londen kwamen ze gitarist Ian Samwell tegen, die lid werd van de Drifters.

Tijdens een talentenjacht in Shepherd’s Bush viel het zangtalent van Cliff Richard op bij George Ganyou, die voor het geld zorgde om een demo op te nemen, die bij EMI-producer Norrie Paramor terecht kwam. Eigenlijk wilde EMI alleen Cliff Richard een contract aanbieden, maar Cliff eiste dat de hele band onder de deal zou vallen. ‘Schoolboy crush’ was het eerste nummer dat hij voor EMI opnam. Dit nummer zou de a-kant worden van de eerste single, maar dit werd op het laatste moment aangepast, nadat Ian Samwell vond dat de b-kant met ‘Move it’ veel beter was. Dit bleek een juiste keuze, want binnen no time stond het nummer op plaats twee van de Engelse hitparade.

Eind jaren ’50 ontstond de begeleidingsgroep The Shadows, met Hank B. Marvin en Bruce Welch. In eerste instantie heetten ze nog steeds The Drifters, maar die naam werd dus in The Shadows veranderd omdat er in de U.S.A. al een band bestond met die naam. Elvis Presley was een grote inspiratiebron in de beginjaren van Cliff’s carrière. Hij imiteerde hem inclusief haardracht, stijl en zijn heupwiegen. Ook in Engeland, waar Elvis niet vaak gedraaid werd of op tv kwam vanwege zijn vulgaire dansen, werd Cliff ook een beetje ordinair genoemd. Cliff liet net zoals Elvis zien dat hij ook ballads kon zingen met de hits ‘Living doll’ en ‘Travellin’ light’.

Cliff ontwikkelde zich in de jaren ’60 tot een ware entertainer. Hij scoorde hit na hit met ‘Please don’t tease’, ‘Nine times out of ten’, ‘Theme for a dream’, ‘The young ones’, ‘Bachelor boy’, ‘Summer holiday’, ‘On the beach’ en ‘I could easily fall’ waren zijn belangrijkste songs uit de eerste helft van de jaren ’60. Cliff trad zo rond 1966 toe tot het Christendom. Het was geen publiek geheim, misschien niet erg slimme stap, maar liet zijn blijheid horen in zijn muziek. In 1968 werd Cliff Richard tweede op het Eurovisie Songfestival met ‘Congratulations’. Hierna werden de hits minder: ‘Goodbye Sam, hello Samantha’ en zijn tweede Eurovisie-hit ‘Power to all our friends’ deden het gelukkig wel goed.

In 1976 ging het een stuk beter, toen Bruce Welch van The Shadows zijn album ‘I’m nearly famous’ produceerde met de twee grote hits ‘Miss you nights’ en ‘Devil woman’. Ook zijn eerste nummer 1 hit in 10 jaar ‘We don’t talk anymore’, werd geproduceerd door Bruce. ‘We don’t talk anymore’ had een voor die tijd modern geluid, dat met ‘Carrie’ en ‘Wired for sound’ een vervolg kreeg. Cliff nam door de jaren heen veel duetten op. Hij zong onder meer met Phil Everly, Olivia Newton-John, Sheila Walsh, Sarah Brightman en Elton John. Ook was hij wel in voor een lolletje, dit bleek in 1986 door de parodie met de Young Ones met ‘Living doll’. In de jaren negentig zocht hij door te zingen in een musical, genaamd ‘Heathcliff’ naar nieuwe wegen. Op 25 oktober 1995 werd hij door de Britse koningin geridderd en sindsdien gaat hij door het leven als Sir Cliff Richard OBE.

In 2008 stond Cliff Richard een halve eeuw op de planken. Dit vierde hij met een concertreeks genaamd ‘Time Machine’ die hem vanaf november door geheel Groot-Brittannië bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten, samen met The Shadows, dit leverde nostalgische optredens op waarbij iedereen zich goed realiseerde dat deze legendes vast voor de allerlaatste keer samen op een podium stonden.

In november 2010 bracht Cliff de DVD ‘Bold as Brass’ uit, met deze DVD had hij zijn derde opeenvolgende nummer 1 DVD in drie jaar. Het jaar erop bracht hij het album ‘Soulicious’ uit, een album gevuld met duetten met soul legendes waaronder Percy Sledge, Ashford & Simpson, Roberta Flack, Freda Payne, Peabo Bryson, Brenda Holloway en Candi Staton. Eind 2014 bereikte Cliff een echte mijlpaal met de release van zijn 100e album, ‘The Fabulous Rock ‘n’ Roll Songbook’. Cliff brengt op 30 oktober zijn nieuwste album uit, getiteld ‘Music… The Air That I Breathe’.