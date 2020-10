Primeur: Tiny Legs Tim – Love Come Knocking

Vandaag mag Maxazine voor het eerst de nieuwe single van Tiny Legs Tim aan het grote publiek laten horen. ‘Love Come Knocking’ is de tweede single van het aankomende album ‘Call Us When It’s Over’, dat op 27 november zal verschijnen via Sing My Title/N.E.W.S. In maart werd de wereld getroffen door de Covid-19 pandemie. Overal ter wereld gingen steden en landen in lockdown, werden bars en podia gesloten en verstomde elke vorm van livemuziek. Na drie maanden van totale isolatie —zonder jamsessies of optredens in Missy Sippy Blues & Roots Club in Gent of eender welke plaats— besloten Tiny Legs Tim en enkele vrienden eind juni een weekend door te brengen in de The Yellow Tape recording studio. Het doel: vastleggen van de emotionele ontlading en de energie van die eerste keer opnieuw samen spelen. En dat is de mannen gelukt.

Een eenvoudige live-opstelling, een 60’s Faylon mengtafel en een oude 24-track tapemachine werden gebruikt om deze uitbarsting van muzikale vreugde op te nemen. Tijdens het weekend bereikten Tim en zijn muzikanten de aanstekelijke flow die ze al zo vaak mochten ervaren tijdens de nachtelijke jams in een volgepakte en stomende Missy Sippy. Vier muzikanten die tot één geheel versmelten in een energieke dans met het publiek, geleid door de zwoele beats van de drums (Bernd Coene), de dirty grooves van de bas (Mattias Geernaert) en de opzwepende dialoog van de gitaren (Toon Vlerick & Tiny Legs Tim).

‘Call Us When It’s Over’ is bedoeld als een ode aan het ‘samen muziek maken’. Na drie maanden muzikaal braakland tijdens de lockdown zal niemand de lente en de zomer van 2020 ooit vergeten. Op dit moment lijken de scènes en zorgeloze uitbarstingen van levensvreugde iets uit een lang vervlogen tijd, maar zoals Tim het zegt: “We’re always ready to roll, call us when it’s over.” In afwachting van die betere tijden kan de luisteraar vanaf 27 november genieten van zes spontaan gearrangeerde songs die bol staan van positieve energie en spelplezier. Eerder was er al de eerste single ‘Going Down South’ (een cover van R.L. Burnside). Hun zelfgeschreven ‘Love Come Knocking’ is de tweede vooruitgeschoven single van het album en gaat vandaag hier op Maxazine alvast in Première:

Foto (c) Martijn Soenen