Left of the Dial gaat door

De afgelopen weken waren spannend voor het Rotterdamse showcase festival Left of the Dial, want door de nieuwe maatregelen moest er worden gewacht op een ontheffing om het festival door te kunnen laten gaan. Goed nieuws: de ontheffing voor de Maassilo is er en als er geen nieuwe maatregelen worden ingesteld, kan Left of the Dial doorgaan op de geplande datum van 16 & 17 oktober!

Het festival vindt dit jaar plaats in de Maassilo, volgens de huidige regels volledig op 1,5 meter afstand. Op het programma staan meer dan 40 bands, uit binnen- en buitenland. Het eten op Left of the Dial wordt verzorgd door De Vegetarische Snackbar, die binnenkort zijn Rotterdamse dependance getiteld De Vegan Snackbar opent in Rotown aan de Nieuwe Binnenweg.

Er zijn elf nieuwe namen aangekondigd voor het festival. Ook heeft een aantal acts logischerwijs vanwege reisrestricties af moeten zeggen.

De nieuwe namen:

Fleur (NL) • Francis of Delirium (LU) • Hugs of the Sky (BE) • Kalaallit Nunaat (NL) • Lars and the Magic Mountain (NL) • Lewsberg (NL) • MICH (NL) • Paceshifters (NL) • Paracetamøl (NL) • Rats on Rafts (NL) • Wodan Boys (NL)

Eerder aangekondigd:

Bongloard (NL) • The Cool Greenhouse (UK) • Deveron (NL) • Euroboy (NL) • Fake Turins (UK) • Fruit Tones (UK) • Goose King 3000 (NL) • High Hi (BE) • Joe & The Shitboys (FO) • The Klittens (NL) • Langkamer (UK) • The Lounge Society (UK) • Michelle Blades (MX) • moa moa (UK) • Muck Spreader (UK) • Pig Frenzy (NL) • Pink Room (BE) • POM (NL) • Poppel (BE) • Raven Artson (NL) • Robbie & Mona (UK) • Trader (DK) • Transistorcake (BE) • TRAWLERS (UK) • Ultraflex (NO/IS) • Youff (BE) • Yune (DK)

Bands die hebben moeten afzeggen:

BDRMM, Damefrisor, Deep Tan, Eyesore & the Jinx, Folly Group, Home Counties, Italia 90, John, Krush Puppies, Legss, PVA, Souki, Talk Show, VLURE

LEFT OF THE DIAL

Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 2020, Rotterdam

Vrijdag – zaal open: 17.00 uur | aanvang: 18.00 uur

Zaterdag – zaal open: 15.00 uur | aanvang: 16.00 uur