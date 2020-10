Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Gilmour.

In mei 2006 gaf Pink Floyd gitarist en zanger David Gilmour een optreden in de Londense Royal Albert Hall. Tijdens dit concert – dat een kleine 2,5 uur duurde – traden een aantal gastartiesten op waaronder David Crosby, Graham Nash, David Bowie en Robert Wyatt. Vele Pink Floyd klassiekers kwamen voorbij die avond zoals ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Wish You Were Here’, ‘Comfortably Numb’, ‘Time’ en ‘Breathe’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Gilmour live @ Royal Albert Hall (2006).