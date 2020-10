Blue Öyster Cult – The Symbol Remains

Na een tijd van bijna 20 (!) jaar komt er dan na lang zeuren van de fans een nieuw studio album van Blue Öyster Cult. Wederom een classic rockband die in 2020 met een nieuwe plaat aan komt zetten. Kunnen ook deze mannen op hun oude dag nog met een topplaat komen?

Blue Öyster Cult kent natuurlijk iedereen van die ene dikke hit ‘(Don’t Fear) The Reaper’ uit de 70’s. De groep zelf bestaat al sinds eind jaren ’60. Door de jaren heen hebben de mannen een heuse cult following opgebouwd. Meestal blijven zulke bands in de wat kleinere zalen. BÖC was één van de uitzonderingen die wel op hun hoogtepunt stadions vol kreeg en toch de status van cult band wist te behouden. Eric Bloom en Buck Dharma zijn er al vanaf album één, andere mannen in de huidige line up zijn er pas na 2000 bijgekomen.

Als we dan gaan kijken naar de cover van het nieuwe ‘The Symbol Remains’ zien we zoals de titel al prijsgeeft dat het legendarische logo van de groep er, ook na al die jaren, nog steeds is. BÖC staat bekend als een groep met fantastische artwork en daar hoort dit nieuwe album zeker bij.

Bij de eerste keer luisteren valt gelijk op dat dit album als het ware een terugblik geeft aan de verschillende stijlen die de band door de jaren heen had. Van de stevige hardrock tot de pop rock van de grote hits. De leadzang wordt mooi verdeeld en het gitaarwerk is werkelijk waar om van te smullen. Er is zelfs wat rockabilly op te vinden.

‘The Symbol Remains’ staat vol met geniale nummers. Toch is er ééntje die wat mij betreft meedoet als het gaat om nummer van het jaar. ‘Tainted Blood’ is een fijne rocker met een geniale opbouw. Heerlijk gezongen door Richie Castellano. De samenzang in het refrein is van topkwaliteit, zonder die meerstemmigheid had dit nummer waarschijnlijk niet de impact gehad die het nu heeft. Om het plaatje compleet te maken laten Castellano en Dharma zien wat voor kippenvel solo’s. Fantastisch!

Ook stevige rockers zijn goed vertegenwoordigd waar Bloom de zang voor zijn rekening neemt. De radiovriendelijke nummers worden door Dharma gezongen en zijn er ook genoeg. De verassing van de plaat is het rockabilly ‘Train True (Lennie’s Song)’. Ook na dik 50 jaar weet Blue Öyster Cult je nog altijd te verassen.

‘The Symbol Remains’ doet een serieuze gooi naar album van het jaar. Het is goed in balans en laat je op één album horen wat de heren over hun hele carrière hebben gedaan met hier en daar een leuke verassing. Door die variatie in stijlen luistert het lekker weg. Voor de classic rockfans is dit zeker een aanrader. Dit album doet zeker niet onder voor de releases van Deep Purple en Kansas. BÖC levert een topplaat af, het wachten meer dan waard. (9/10) (Frontiers Music s.r.l.)