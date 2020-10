5 oktober, de verjaardag van Steve Miller

De Amerikaanse blues- en rock & roll gitarist Steve Miller, geboren op 5 oktober 1943, viert vandaag zijn 77e verjaardag. Miller vormde zijn eerste bandje toen hij in Dallas op school zat, The Marksmen. Een van zijn klasgenoten, Royce Scaggs, leerde van Steve een aantal gitaarakkoorden en trad toe tot de band. Later zou Royce bekend worden als Boz Scaggs.

In de jaren ’60 richtte Miller The Ardells op. Scaggs sloot zich het jaar erop aan bij de band. In 1968 richtte Steve de Steve Miller Band op, met als zanger Royce Scaggs. Met de band behaalde Miller een aantal grote successen waaronder ‘The Joker’, Fly like an Eagle’, en ‘Abracadabra’.