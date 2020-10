Dua Lipa brengt nieuwe single ‘Levitating’ feat. DaBaby uit

‘Levitating’ is een van de 11 songs op Dua Lipa’s nieuwste album ‘Future Nostalgia’, dat in maart uitkwam. In samenwerking met rapsensatie DaBaby heeft de Britste superster het nummer in een nieuw jasje gestoken door er een verse van DaBaby aan toe te voegen.

De bijbehorende futuristische en art-deco videoclip is geregisseerd door Warren Fu (Mark Ronson, Daft Punt, The 1975) en bestaat uit content die is voortgekomen uit een unieke samenwerking tussen Dua en TikTok. Gebruikers werden opgeroepen hun video’s in te sturen en dit werd dan ook massaal gedaan. Het eindresultaat bestaat uit crowdsourced materiaal gecombineerd met beelden van Dua in een op Studio 54 geïnspireerde omgeving.

Dua Lipa

Dua Lipa brak in 2016 door met de single ‘Be The One’. Daarna volgden onder andere de hitsingles ‘One Kiss’, ‘IDGAF’ en ‘New Rules’. Haar debuutalbum dat in 2017 verscheen is inmiddels het meest gestreamde album van een vrouwelijke solo artiest op Spotify en ze is de jongste vrouwelijke solo artiest die meer dan 1 miljard views op YouTube behaalde. Eind 2019 begon Dua aan haar terugkeer met de single ‘Don’t Start Now’ en gaf ze optredens bij meerdere award shows waaronder MTV EMAs, ARIAs en AMA’s. Eind maart kwam haar nieuwste album ‘Future Nostalgia’ uit, waar in augustus de remix ‘Club Future Nostalgia’ van werd gelanceerd.