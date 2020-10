De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 2 oktober

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 02 oktober 2020.

Het was pas even na tien uur ‘s avonds, en toch was Sharon al bezig de bar op te ruimen, de glazen een laatste keer te spoelen en de verlichting te halveren. De kroeg was al leeg. Zojuist, om precies tien uur had de laatste bezoeker zonder al te veel te morren de deur achter zich dicht getrokken. Tien uur pas, wie had dat ooit durven denken? Het was snel gegaan.

Minister president Rutte had de dag va te voren tijdens een persconferentie uitgesproken dat haar kroeg al om tien uur dicht moest om het virus te temmen. Het virus, dat al maanden het land teisterde kon worden gestopt door haar kroeg om tien uur te sluiten. Sharon dacht er het hare van, maar ze kon niet anders. Ze moest mee, kon niks anders. Haar kroeg was haar leven, ze was er als barmeisje begonnen toen ze nog maar een studente was. Nu na al die jaren was ze uitbaatster en werkte haar eigen kleindochter af en toe mee in de bediening. Vanavond was haar hulp niet nodig geweest. De pubquiz was vervroegd van half negen naar half zeven al begonnen om maar voor tienen klaar te zijn. Triest eigenlijk, maar dat was het nieuwe normaal.

Sharon trok de deur achter haar dicht nadat ze het alarm had geactiveerd. De kroeg was donker nu. Het plein voor haar was al vreemd leeg. Er was geen leven wezen te zien. Het miezerde zachtjes, de eerste regen sonds lange tijd. Sharon stapte op haar fiets. Snel naar huis dan maar en daar nog wat van de avond maken. Haar earbuds in en via haar telefoon luisteren naar de Maxazine Spotify Playlist waar ze al enige tijd op was geabonneerd. Gewoon lekker elke week de nieuwste en de beste muziek uit alle mogelijke genres. Heerlijk om zo al fietsend te genieten en vaak zat ontdekte ze zo nog een nieuwe artiest. Haar dochter had haar erop geattendeerd, en zij had het weer van haar dochter. Muziek bracht troost voor allemaal. Sharon draaide het lange fietspad op over de dijk en zette het volume nog maar wat hoger. Deze week hoorde ze nieuwe tracks van onder andere Corey Taylor, Danny Vera, Charlotte de Witte en Lana del Rey. Haar fietstocht kon niet lang genoeg duren