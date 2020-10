Extra concert van S10 in Doornroosje

De in 2000 geboren Stien den Hollander vertelt door middel van rap, zang en spoken word haar meest persoonlijke verhalen. Voor debuutalbum ‘Snowsniper’ werd S10 beloond met Nederlands meest prestigieuze muziekprijs Edison in de categorie ‘Alternative’.

Haar sound kent heel wat belangrijke basiselementen van hiphop, maar vaak maakt ze meer gebruik van haar beladen zangstem dan dat ze rapt. De producties op het album (veelal van vaste partner Sim Fane) kennen krachtige kicks en 808s in combinatie met duistere en psychedelische melodieën. S10 brengt inmiddels een nog ongekende sound die genres overstijgt.

Live is S10 indringend, maar ook dansbaar. Samen met producer/dj Sim Fane en gitarist Mick Langenberg zijn de live shows energiek en breekbaar.

Haar show op Noorderslag 2020 werd uitgeroepen tot #2 van de beste 25. Op uitnodiging van Wende trad S10 op in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. Op uitnodiging van Into The Great Wide Open werd deze zomer op Vlieland de laatste hand gelegd aan haar tweede album. Dat verschijnt dit najaar, met aansluitend een nieuwe tour.

S10 geeft op 4 december een extra ‘Coronaproof’ concert in Doornroosje, om 22.15 uur.