Róisín Murphy komt naar TivoliVredenburg

Róisín Murphy is niet zomaar een popster: de Ierse zangeres werd in de nineties bekend als de helft van het electropopduo Moloko, waarmee ze hits scoorde als ‘Sing It Back’, ‘The Time Is Now’ en ‘Fun For Me’.

In 2003 begon Murphy aan een solocarrière waarin ze jazzpop, electro, house en disco combineert tot een sound die zijn tijd ver vooruit is. Haar laatste album stamt alweer uit 2016, maar dit jaar verscheen er weer nieuw materiaal in de vorm van de singles Murphy’s Law en Something More.

Zoals het een diva betaamt, trekt Róisín Murphy live alles uit de (kleding)kast, in een spetterende show! Op 23 september 2021 komt Róisin naar TivoliVredenburg in Utrecht.