Major Lazer kondigt vierde studioalbum aan

‘Music Is The Weapon’, het nieuwe album van Major Lazer, verschijnt op 23 oktober. Major Lazer is het genreoverstijgende muziekproject van producers Diplo, Walshy Fire en Ape Drums. De Jamaicaans-Amerikaanse groep bracht in 2015 voor het laatst een volledig studioalbum uit. Op de nieuwe plaat staan ook de eerder uitgebrachte singles ‘Que Calor’ feat. J. Balvin en ‘Trigger’ feat. Khalid.

Major Lazer bracht op 10 september de nieuwste single ‘Oh My Gawd’ uit in samenwerking met Mr Eazi, Nicki Minaj en de Brits-Nigeriaanse zanger K4MO. Eerder dit jaar werkte Major Lazer samen met Marcus Mumford voor hun hitsingle ‘Lay Your Head On Me’.

Eerder deze week lanceerde Major Lazer in samenwerking met YouTube de docu-special ‘Chasing the Sound’, waarin die de groep wordt gevolgd tijdens hun reis door Ghana en Nigeria. In 2016 bracht Major Lazer ook al een korte documentaire naar buiten: ‘GIve Me The Future’. Het drietal reisde destijds af naar Havana, Cuba om daar een historisch optreden te geven voor 400 duizend bezoekers.

Op de voorgaande studioalbums van het producerstrio – ‘Guns Don’t Kill People… Lazers Do’ (2009), ‘Free The Universe’ (2013) en ‘Peace Is The Mission’ (2015) – staan vele goed beluisterde tracks zoals o.a. ‘Lean On’ feat. DJ Snake & MØ. De videoclip van dit nummer is sinds de release in 2015 al 2,8 miljard keer bekeken.