Why Don’t We is terug met gloednieuwe single ‘Fallin’

Afgelopen januari ging de band Why Don’t We na drie jaar lang touren offline. Ze doken de studio in om zelf nieuwe nummers te schrijven en te produceren. Vandaag laten ze eindelijk weer van zich horen met hun nieuwste single ‘Fallin’.

Corbyn: “Writing and producing our own music has been one of the most rewarding experiences for us. In the past four years we’ve become confident enough to reinvent ourselves, becoming the band we always hoped to be.” Daniel: “It was time to do this ourselves. These are our ideas, melodies, and thoughts.”

De band heeft ook een bijbehorende videoclip opgenomen, die geregisseerd is door Isaac Rentz. Isaac werkte eerder samen met Ava Max, Mabel, One Republic en Paramore. Bekijk de videoclip hieronder.

Why Don’t We

De Amerikaanse band Why Don’t We bestaat uit Zach, Jack, Daniel, Corbyn en Jonah en werd opgericht in 2016. Afgelopen jaren hebben ze het studioalbum 8 Letters (2018) en zes EP’s uitgebracht. Inmiddels hebben ze meer dan 3 miljard streams wereldwijd behaald, 670 miljoen YouTube streams, 4,8 miljoen Instagram volgers en een wereldwijde tour (met meerdere uitverkochte shows in Nederland) op hun naam staan. Eerder brachten ze de singles ‘What Am I’, ‘Big Plans’ en ‘Unbelievable’ uit.