The Rolling Stones brengen concertfilm uit van ‘Steel Wheels Live’

Hoe fijn moet het zijn om zo’n enorm archief te hebben als dat van The Rolling Stones? Een wandeling door hun muzikale schatkamer leidt je langs de meest geweldige opnames en registraties. Zoals de concertfilm van ‘Steel Wheels Live’, die de band in 1989 opnam in Atlantic City, New Jersey. Het materiaal is opnieuw gemixt en gemasterd en is deze week in meerdere formaten uitgebracht.

Met een setlist van meer dan tweeënhalf uur gaven Mick, Keith, Ron en Charlie hun fans waar voor hun geld. Het was voor de Stones de eerste terugkeer in Amerika in acht jaar tijd, waarbij ze hun hits én materiaal van het toen net uitgekomen album ‘Steel Wheels’ lieten horen. “I would hate to come out with something that’s not startling” vertelde Jagger destijds over de tournee.

Zoals je van The Rolling Stones kunt verwachten was het een energieke show, waarbij de band ook voor enkele verrassingen zorgde. Zo verschenen Axl Rose en Izzy Stradlin van Guns ‘N Roses op het podium voor hun eerste live-uitvoering ooit van hun nummer ‘Salt Of The Earth’. Ook Eric Clapton voegde zich bij de band voor een bluesy interpretatie van de Rolling Stones-klassieker ‘Little Red Rooster’. Samen met zijn muzikale kameraden begeleidde hij vervolgens hun gezamenlijke idool John Lee Hooker.

‘Steel Wheels Live’ verschijnt DVD, BluRay, CD, LP en als deluxe 6-disc uitgave met daarin ook de show in Atlantic City op DVD. Hun optreden in de Tokyo Dome is ook op DVD uitgebracht. Verder bevat deze unieke uitgave ook het album ‘Steel Wheels Rare Reels’. Daarop zijn nummers te horen die ontbraken op de vaste setlist tijdens de tour.