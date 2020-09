FOURCE naar de RTM Stage van Ahoy

Na in december 2018 een uitverkocht eerste concert te hebben gegeven voor bijna 3000 fans in de Tilburgse poptempel 013, gaven de vier jongens van de boyband FOURCE op 14 en 15 september 2019 twee uitverkochte concerten voor ruim 5500 fans in de Amsterdamse concertzaal The BOX.

Dit jaar zouden ze in april het noorden en het zuiden van het land aandoen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten en de concerten werden geannuleerd.

Toch is er in 2020 nog een lichtpuntje voor de fans van FOURCE: ze treden op 22 november als één van eerste artiesten op in de gloednieuwe RTM Stage van Ahoy in Rotterdam.