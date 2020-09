Clean Pete komt met Kerstshow naar TivoliVredenburg

Haal je mooiste lelijke kersttrui maar uit de kast, want Clean Pete komt met hun over-the-top kerstshow naar onze Grote Zaal! Tweelingzussen Loes en Renée, samen Clean Pete, hebben altijd al een ongekende fascinatie voor kerst gehad. Hun vorig jaar uitgebrachte kerstalbum ‘Gloria’ verwierf veel lof, van vijf sterren in De Volkskrant tot een benoeming in de lijst van de beste nieuwe kerstplaten in hét Amerikaanse muziektijdschrift The Rolling Stone.

Bij de kerstshow worden alle registers opengetrokken. Zonder blikken of blozen gooit Clean Pete de sfeer om van ingetogen naar totale kerstgekte. Verwacht bijzondere gastoptredens van onder andere Lucky Fonz III, Anne Soldaat, Thijs Boontjes en Ruben Hein met een mix van kerstklassiekers en nieuwe kerstnummers. Niks houdt Clean Pete tegen om ook dit jaar kerst weer maximaal te vieren.

Clean Pete komt op 23 december met hun Kerstshow naar TivoliVredenburg