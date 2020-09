Van nachtelijke stedelijke tochten tot existentiële mijmeringen over de prijs van witte poeders: het Haagse drietal Goldband voorziet roekeloze lyrics van emotionele lading. De beat is altijd hard, de synths doordringend. Maar de onderlaag is kwetsbaar. Daardoor heeft Goldband – naar eigen zeggen – het potentieel om zowel de bouwvakker als de kunstenaar te raken. Laatste EP Van de Roulette naar de Doublet zorgde voor meer nationale bekendheid.

Goldband speelt op 28 november in TivoliVredenburg