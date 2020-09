blackwave. komt naar Paradiso Noord

Het Antwerpse duo blackwave. groeide in een mum van tijd uit tot een van de meest besproken hiphopacts van België. Hun sexy grooves en nineties sound wordt live ondersteund door een jazzband, waarmee ze onder andere op de podia van Pukkelpop, Rock Werchter, Sziget en North Sea Jazz hoge ogen gooiden.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat hun eerste EP ‘Mic check’ verscheen, waarop lovende recensies van zowel binnen- als buitenlandse muziekcritici, Europese prijzen en nominaties voor onder andere de Red Bull Elektropedia Awards volgden. In 2019 stonden ze nog met hun debuutalbum ‘ARE WE STILL DREAMING?’ in Bitterzoet, in 2021 is Paradiso Noord aan de beurt.

blackwave. komt op zondag 9 mei 2021 naar Paradiso Noord.