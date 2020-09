April in mei naar Paradiso

April is een veelbelovende songwriter uit Ierland met een krachtig en tegelijkertijd verfijnd stemgeluid. Begin 2019 begon ze met het publiceren van zelfopgenomen nummers op Soundcloud waarmee ze al snel begon op te vallen. Ondertussen is ze van DIY-artiest getransformeerd naar een volwaardige, overtuigende live-act en in die hoedanigheid nam ze ook haar debuut-EP ‘New Conditions’ op. De instrumentatie van de nummers is minimalistisch, maar juist zo worden haar persoonlijke teksten en warme vocalen nog eens extra geaccentueerd.

April komt op zaterdag 8 mei 2021 naar Paradiso.