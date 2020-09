Fresku komt naar de Melkweg

Vanwege de coronapandemie heeft ook Fresku veel shows moeten cancelen. In de tussentijd heeft hij gewerkt aan een LP. Deze LP staat in het teken van loslaten en neemt je mee in een emotionele rollercoaster. Hij keert terug naar zijn roots en deelt zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten. Hij is nu klaar om deze LP te releasen en om deze extra kracht bij te zetten staat Fresku op 7 november met een seated show in de Melkweg.

De LP zal tijdens de shows verkocht worden en hier is slechts een beperkte oplage van. Er zijn overigens ook maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus wees er snel bij!