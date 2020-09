Daan exclusief naar de Bosuil

Voor deze tour neemt Daan de tijd voor een heel andere aanpak van z’n repertoire. Niet de dansbare bombast van z’n festivaloptredens, maar een intieme en akoestische concertreeks, waar hij een onverwachte keuze brengt van z’n eigen favoriete songs van de laatste 20 jaar, in uitgeklede en opnieuw gearrangeerde versies, en vooral ook met nadruk op de teksten.

Een en ander ook terug te vinden op de in 1999 verschenen cd ‘Simple’, die intussen ruimschoots de platinum-status behaalde met een verkoop van ruim 25.000 stuks.

Door de Covid-19 Pandemie worden uitzonderlijk een beperkt aantal van deze akoestische optredens hernomen waarvan de show in De Bosuil de enige show in Nederland is, op 21 november.

Daan speelt aan de vleugelpiano of op gitaar, en laat zich begeleiden door vaste waarde Isolde Lasoen op vibrafoon en percussie en zomeer, en door de geniale Jean-Francois Assy, klassiek cellist-contrabassist, die de laatste jaren onder andere als vaste begeleider van Yann Tiersen en wijlen Alain Bashung indruk wist te maken.

Een persoonlijke blik in de wereld van deze intrigerende zanger als het ware. Kippenvelmomenten gegarandeerd!