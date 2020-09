Rondé komt naar Doornroosje

Met hun dansbare en aanstekelijke indiepop is Rondé een graag geziene act op diverse festivals en clubshows. Het vijftal bracht in 2016 hun debuutalbum uit, waarvan het aanstekelijke nummer ‘Naturally’ een grote hit werd.

Na een uitverkochte clubtourin het najaar van 2018 bracht het Utrechtse vijftal het jaar erna een nieuwe plaat uit, waarvan de aanstekelijke popsong ‘Calling’ als eerste single al goed ontvangen werd en het tot Megahit én Topsong schopte. Het in Berlijn opgenomen album genaamd ‘Flourish’ is een lichtvoetige, poppy plaat die ook ruimte maakt voor integere en persoonlijke verhalen en de band laat hiermee duidelijk zien hoe veel ze gegroeid zijn in de afgelopen jaren.

Rondé komt op 20 november naar Doornroosje.