Duncan Laurence kondigt nieuw album en Ziggo Dome show aan

Duncan Laurence brengt vrijdag 13 november 2020 zijn langverwachte debuutalbum ‘Small Town Boy’ uit. Op dinsdag 17 november speelt hij een speciale coronaproof show in de Ziggo Dome, waarin hij het werk van zijn debuutalbum voor het eerst live ten gehore zal brengen.

De release van Small Town Boy op vrijdag 13 november aanstaande is een nieuw ijkpunt in de carrière van Duncan Laurence. Nadat hij met het inmiddels iconische ‘Arcade’ in 2019 op glorieuze wijze het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv won, heeft hij er bewust voor gekozen om de tijd te nemen om met een echt sterk albumdebuut te komen. Omdat hij daarvoor een duidelijke artistieke visie voor ogen had, heeft Duncan een groot deel van het album zelf geproduceerd. ‘Small Town Boy’ is op meerdere plekken ter wereld geschreven en opgenomen, waaronder Los Angeles. Duncan Laurence’ debuutalbum bevat uiteraard de singles ‘Arcade’ (2x platina), ‘Love Don’t Hate It’ (goud) en ‘Someone Else’.

Nieuwe setting

De show stond aanvankelijk al voor 17 november 2020 in de agenda als een regulier optreden in de traditionele zaalopstelling in de Ziggo Dome. De coronamaatregelen gooiden roet in het eten en dus kan de show zoals deze oorspronkelijk was bedoeld niet doorgaan. Duncan Laurence staat echter op 17 november alsnog in Ziggo Dome, ditmaal in een nieuwe setting. Het publiek neemt plaats aan ronde tafeltjes, die het ronddraaiende podium in het midden van de zaal omcirkelen. In deze 360-graden ‘in the round’ setting komt Duncan Laurence nog dichter bij het publiek, dat vanuit alle hoeken van de zaal intiem én coronaproof een uitstekend zicht heeft op het podium.

Duncan Laurence

“Op dinsdag 17 november is het zover. Mijn eigen show in de Ziggo Dome. Ik kan niet wachten om de nieuwe songs van ‘Small Town Boy’ te spelen. Als kind droomde ik van het zingen in zalen als de Ziggo Dome, om de release van mijn allereerste album hier te mogen houden is echt onwerkelijk. Het maken van dit album heeft me laten zien wie ik ben: als muzikant, maar ook als persoon. Elke song geeft een kijkje in mijn leven en vertelt een verhaal. Het is rauw, dromerig, poppy en indie. Het is alles wat ik mijn eerste album wil laten zijn. En het is nog maar het begin”.