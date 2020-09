Spinvis komt naar De Vereeniging

Erik de Jong, alias Spinvis, is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Zijn succesvolle debuutalbum uit 2002 leek moeilijk op te volgen, maar toch wist hij die kwaliteit te evenaren met wondermooi-weemoedige platen als Dagen Van Gras, Dagen Van Stro (2005), Tot Ziens, Justine Keller (2011) en Trein Vuur Dageraad (2017). Nieuwe muziek is onderweg en laat niet lang op zich wachten. Muziek die zich met geen pen laat beschrijven, behalve dan dat het ‘vintage Spinvis’ is.

In oktober komt zijn nieuwe plaat ‘7.6.9.6’ uit. De lockdown had een grote invloed op de totstandkoming van het album. Het werd een plaat zoals die was in de tijden van de eerste Spinvis. Opgenomen in een setting die hij naar eigen zeggen alleen nog kende van vroeger: ‘Ik hoefde nergens heen, niemand belde en geen mens zat op me wachten.’. Ook de videoclip van ‘Scherven Van Jou’, een van de nummers die uitgebracht werd in aanloop naar het nieuwe album, is het creatieve resultaat van noodgedwongen isolatie, een green screen en de Kaleidacam-app.

Spinvis staat op 27 december in De Vereeniging in Nijmegen.