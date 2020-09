Speedy J en Surgeon als Multiples naar 013

Na een intense jamsessie in 2017, besloten Speedy J en Surgeon om hun hardware-gedreven-set naar het podium te brengen. Multiples was geboren. De première vond plaats tijdens ADE (op Reaktor) en sindsdien hebben de techno grootheden slechts een select aantal grote shows gedaan met dit unieke project.

De Corona-crisis dreef beide heren weer de studio in en dat wierp zijn vruchten af. Speedy J richtte zich volledig op zijn anologe synths, met een unieke serie STOOR opnames tot gevolg. Hier waren al samenwerkingen te horen met onder andere Luke Slater, Colin Benders en Stranger. Maar nog geen met goede vriend Surgeon. En daar gaat op 23 oktober verandering in komen in 013 in Tilburg. In een visueel prikkelende setting leveren Speedy J en Surgeon een bombastische set af doormiddel van hun indrukwekkende set-up van synthesizers en drumcomputers.

De gehele set zal live gespeeld worden, puur op gevoel, en zal je meenemen op een bijzondere reis langs meerdere muzikale genres.