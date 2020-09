Pink Floyd Sound naar de Bosuil

Met de nieuwe show ‘Climb towards the light’ neemt de Pink Floyd Sound je mee op een tocht vol van herkenning en verrassing. Waar in het verleden de aandacht was gericht op onder andere het oude werk en de muziek van The Wall, flirt de groep jonge muzikanten deze tour ook met het latere werk van Pink Floyd.

Verwacht een spectaculaire audiovisuele reis waarin je wordt meegenomen naar de hoogtijdagen van de psychedelica, de epische klassiekers en de bombast van weleer. Maar ook het solo-werk van Roger Waters en David Gilmour zal niet ongemoeid blijven.

Vanwege de Corona maatregelen doen wze op 19 december 2 shows in De Bosuil om zoveel mogelijk liefhebbers te laten genieten van deze show.